Δολοφονικό πάτημα στο κεφάλι σε αγώνα μποξ στη Βολιβία (vids)

Απίστευτη τροπή πήρε ο αγώνας μποξ του Πέδρο Ταβάρες με τον Σαούλ Φάρα, καθώς ο πρώτος έφτασε στο σημείο να πατήσει στο κεφάλι τον αντίπαλό σου ένα δολοφονικό χτύπημα.

Μόνο αγώνας μποξ δεν ήταν αυτός ανάμεσα στον Πέδρο Ταβάρες και τον Σαούλ Φάρα στη Βολιβία. Συγκεκριμένα εκεί οι ο αγώνας διεξαγόταν κανονικά, ο Ταβάρες άρχισε απανωτά δολοφονικά χτυπήματα, αρχικά με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Φάρα και στην συνέχεια αφού ο αντίπαλός του έπεσε στο καναβάτσο άρχισε να τον πατάει στο κεφάλι. Ο διαιτητής, αλλά και οι άνθρωποι της ασφάλειας έπεσαν επάνω του για να προστατεύσουν τον άτυχο Φάρα, με τον Ταβάρες να μην σταματά, καθώς επανήλθε και πάτησε και πάλι τον αντίπαλό του. Το ευχάριστο είναι πως μετά τα δολοφονικά χτυπήματα, ο Φάρα σηκώθηκε κανονικά.

MAYHEM IN BOLIVIA! Saul Farah (73-26-3) likely behind on the cards is dropped by debutant Pedro Tabares in the 6th. Tabres then stomps on Farah with both hands & feet while the champion is on the canvas. Farah defends his bridgerweight title with a DQ victory in Pando, Bolivia pic.twitter.com/KPFFn2Etmq