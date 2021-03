Ο Κουντέλα είναι ο άνθρωπος που έχει αποτελέσει αιτία για το... τρίτο ημίχρονο του επαναληπτικού της Ρέιντζερς με την Σλάβια Πράγας για το Europa League, αφού κατηγορήθηκε για ρατσιστικό σχόλιο προς τον Γκλεν Καμαρά και φέρεται να... δέχθηκε ψιλές στ' αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τους «διαμαρτυρόμενους».

Στο παιχνίδι της Ουαλίας με την Τσεχία ο Γκάρεθ Μπέιλ τον χτύπησε με τον αγκώνα έχοντας κοιτάξει που ακριβώς βρισκόταν ο αντίπαλός του, με τον σπίκερ της αναμέτρησης να σχολιάζει:

«Δεν θα είναι και πολύ ενοχλημένος ο κόσμος βλέποντας αυτή την κίνηση...».

“I’m sure there will be large sections of the football community that won’t be too upset to see him take a blow to the face.” pic.twitter.com/XJyzVAYdl9

— Outsiders (@Outsiders_Footy) March 31, 2021