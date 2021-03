Η πρωτοπόρος του 6ου γκρουπ των προκριματικών του Μουντιάλ του 2022 στη ζώνη της Ασίας είχαν μεγάλα κέφια και έναν αντίπαλο που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να τους κοντράρει.

Το σκορ στο πρώτο ημίχρονο ήταν στο 5-0 με τον Τακούμι Μιναμίνο της Λίβερπουλ να έχει... σύρει τον χορό κάνοντας το 1-0 στο 13ο λεπτό.

Στο δεύτερο μέρος οι Ιάπωνες ήταν αμείλικτοι και έφτασαν στο τελικό 14-0 με τον Οσάκο να κάνει χατ-τρικ και τους Ιναγκάκι, Ίτο και Φουρουχάσι να πετυχαίνουν από δυο τέρματα!

14 - Japan's 14-0 victory over Mongolia is their second-biggest win in history, only behind a 15-0 win over the Philippines in 1967. Historical. pic.twitter.com/8Kmh5P069t

