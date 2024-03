Η FIFA ακύρωσε το Βόρεια Κορέα - ΗΠΑ

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη ματαίωση του προκριματικού αγώνα Βόρεια Κορέα-Ιαπωνία στην Πιονγκγιάνγκ.

Η FIFA ακύρωσε τον προκριματικό αγώνα για το Μουντιάλ του 2026 Βόρεια Κορέα-Ιαπωνία στην Πιονγκγιάνγκ που ήταν προγραμματισμένος για την Τρίτη (26/3).

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε ότι «ο προκριματικός αγώνας δεν θα διεξαχθεί ούτε θα επαναπρογραμματιστεί», επειδή η Βόρεια Κορέα δεν μπόρεσε να βρει εναλλακτική έδρα και δεν υπήρχε χώρος στο ημερολόγιο για αναβολή.

«Το θέμα και το αποτέλεσμα του αγώνα θα παραπεμφθεί στην πειθαρχική επιτροπή της FIFA», πρόσθεσε, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Βόρεια Κορέα θα τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού 3-0.

Η Βόρεια Κορέα έχει μέχρι στιγμής μόνο μία νίκη σε τρία παιχνίδια - όλα εκτός έδρας - στον όμιλο Β των προκριματικών της Ασίας. Έχει προκριθεί μόνο στα Παγκόσμια Κύπελλα του 1966 και του 2010.

Από πλευράς της, η Ιαπωνία έχει τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και προηγείται στον όμιλο.

