Η Ουαλία έδιωξε τρεις παίκτες επειδή γύρισαν αργά στο ξενοδοχείο (pic)

Με μείον τρεις ποδοσφαιριστές προετοιμάζει πλέον ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ουαλίας, Ράιαν Γκιγκς, την αναμέτρηση με την Τσεχία την Τρίτη στο Κάρντιφ (30/03) για τον 5ο προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, τρεις ποδοσφαιριστές εκδιώχθηκαν από την αποστολή επειδή «παραβίασαν το πρωτόκολλο» της ομοσπονδίας και, όπως έγινε γνωστό, καθυστέρησαν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο όπου καταλύει η ομάδα.

Ο λόγος για τους Χαλ Ρόμπσον – Κανού (Γουέστ Μπρομ), Ραμπί Ματόντο (Στόουκ) και Τάιλερ Ρόμπερτς (Λιντς), με τον τελευταίο να ζητάει συγνώμη μέσω των social media: «Είμαι απογοητευμένος που φεύγω νωρίτερα από την αποστολή, αλλά οι κανόνες είναι οι κανόνες και δεν έπρεπε να μείνω έξω από το ξενοδοχείο αργότερα από την ώρα που είχε οριστεί. Ζητώ συγνώμη από την ομάδα, το τεχνικό τιμ και τους Ουαλούς φιλάθλους. Θα συνεχίσω να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ για να κερδίσω την θέση μου στην ομάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Ο Ρόμπερτς ήταν βασικός στην ήττα από το Βέλγιο με 3-1, στην πρεμιέρα των Ουαλών στα προκριματικά, όπως και στη φιλική νίκη επί του Μεξικό (1-0), στην οποία ξεκίνησε επίσης βασικός και ο Ματόντο. Ο Ρόμπσον – Κανού δεν έπαιξε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια.

