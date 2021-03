Ανησυχία για Όντεγκααρντ στη Νορβηγία: Γύρισε τον αστράγαλό του (pic)

Η Νορβηγία κατέκτησε με άνετο τρόπο τη νίκη επί του Γιβραλτάρ (3-0) ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της, στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μάρτιν Όντεγκααρντ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, έχασε την επαφή του με την μπάλα και στον διασκελισμό του παραπάτησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αστράγαλος του δεξιού του ποδιού να γυρίσει.

Αμέσως, ο Όντεγκααρντ έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τον πόνο και λίγα λεπτά αργότερα αποχώρησε κι από το παιχνίδι. Σήμερα (25/03) αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ζημιά στον αστράγαλο. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα, χωρίς ωστόσο να ξέρουμε το πόσο σοβαρό είναι.

Ο τραυματισμός του όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την έντονη ανησυχία και της Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο διάστημα ο 22χρονος άσος με την ποιότητα και το ταλέντο που διαθέτει, έχει βοηθήσει την ομάδα του στο δημιουργικό κομμάτι και δεν θέλουν να χάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του ρόστερ.

Martin Ødegaard’s night for Norway in pictures ....that’s one hell of an ice pack #arsenal #afc pic.twitter.com/ZsUysayPoM

— ACL Soccer (@ACL_Soccer) March 24, 2021