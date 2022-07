Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέφθασε στο Κάρινγκτον νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (26/7) για τις πολυανεμενόμενες συνομιλίες με τον Τεν Χαγκ αναφορικά με το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ. Παρών και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε σε αγγλικό έδαφος καθώς προετοιμάζεται για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον προπονητή του Έρικ τεν Χαγκ για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 37χρονος έχασε τις πρώτες τρεις εβδομάδες της προετοιμασίας του συλλόγου - συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της περιοδείας τους στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία - αφού του δόθηκε άδεια για ένα οικογενειακό ζήτημα.

Ο CR7 κατέφθασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/7) -όπως αναμενόταν- στο Κάρινγκτον το προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διαβόλων» και όλοι περιμένουν το αποτέλεσμα των συνομιλιών του με τον Ολλανδό τεχνικό, αλλά και το πώς θα τον υποδεχτούν οι συμπαίκτες του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έρχεται σε ένα φόντο όπου επιθυμεί να αποχωρήσει από το «Όλντ Τράφορντ» καθοδηγούμενος από την τεράστια επιθυμία του να αγωνιστεί στο Champions League.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Τεν Χαγκ είχε μεν μιλήσει μαζί του στο τέλος της περυσινής χρονιάς, όταν ανέλαβε όταν σύλλογο, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες θα μιλήσουν από τότε που ο παίκτης ζήτησε να φύγει. Σύμφωνα με την «Sun» ο πρώην κόουτς του Άγιαξ έχει επιστρατεύσει και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον [τον άνθρωπο που τον έπεισε να επιστρέψει] και `ποδοσφαιρικό πατέρα του Πορτογάλου ο οποίος βρίσκεται κι αυτός στο Κάρινγκτον.

Έως τώρα η επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, διατηρήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Γιουνάιτεντ, Ρίτσαρντ Άρνολντ και τον ατζέντη του Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες, ο οποίος πρότεινε τον πελάτη του σε κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης χωρίς -ως τώρα- αποτέλεσμα!

Δείτε παρακάτω:

It’s going to be a busy day #mufc fans 👀 pic.twitter.com/KTsf93XS2A

📸 Cristiano Ronaldo and his agent Jorge Mendes arriving at Carrington



🔴 Sir Alex Ferguson was also seen arriving at #MUFC's training ground this morning pic.twitter.com/Zs4GlDkaYx