Στο 78' ο Άρης κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό με τον Φαμπιάνο.

Ο Κουτσερένκο σε αρκετές περιπτώσεις κράτησε το μηδέν στην εστία του Παναιτωλικού, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και στη φάση του 78'.

Ο Ντουντού σέντραρε από αριστερά, ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε και στον Γκράναθ που τον μάρκαρε και κατέληξε στα δίχτυα του Κουτσερένκο.

Με αυτόν τον τρόπο ο Άρης που είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες έκανε το 0-1 στο Αγρίνιο.