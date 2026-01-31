Παναιτωλικός - Άρης: Το γκολ του Φαμπιάνο για το 0-1
Στο 78' ο Άρης κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό με τον Φαμπιάνο.
Ο Κουτσερένκο σε αρκετές περιπτώσεις κράτησε το μηδέν στην εστία του Παναιτωλικού, αλλά δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο και στη φάση του 78'.
Ο Ντουντού σέντραρε από αριστερά, ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε και στον Γκράναθ που τον μάρκαρε και κατέληξε στα δίχτυα του Κουτσερένκο.
Με αυτόν τον τρόπο ο Άρης που είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες έκανε το 0-1 στο Αγρίνιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.