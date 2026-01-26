Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της πρεμιέρας της Εθνικής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών.

Η τελευταία εβδομάδα για τον Ιανουάριο ξεκινάει σήμερα (26/1) και στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων υπάρχει ενδιαφέρουσα δράση, παρότι Δευτέρα.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς στις 12:30 (ΕΡΤ 2) η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κάνει πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, αντιμετωπίζοντας τη Σλοβακία.

Στις 14:00 το ραντεβού είναι ένα, στο YouTube του Gazzetta με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο στη Stoiximan Superleague. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης και οι Βασίλης Βλαχόπουλος και Σταύρος Σουντουλίδης από Θεσσαλονίκη σας βάζουν -και- στο κλίμα της ευρωπαϊκής εβδομάδας.

Το βράδυ, υπάρχει και ποδοσφαιρική δράση με Premier League και το Έβερτον - Λιντς (22:00, Novasports Premier League), La Liga (Τζιρόνα - Χετάφε, 22:00, Novasports 1) και Serie A (Ελλάς Βερόνα - Ουντινέζε, 21:45, Cosmote Sport 2).

