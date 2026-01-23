Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ημιτελικού της Εθνικής Ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Παρασκευή σήμερα (23/1) και το αθλητικό μενού μεταδόσεων περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα, ωστόσο το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο στο πόλο.

Η αρχή βέβαια γίνεται... παραδοσιακά στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν τις προκρίσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο Europa League, και φυσικά ό,τι αφορά Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη.

Ακολουθεί στις 18:00 (ΕΡΤ 2 Σπορτς) η τεράστια μάχη της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Ανδρών απέναντι στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας, με φόντο τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ, όπου έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Euroleague, με εκείνη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπασκόνια (19:45, Novasports 4) να ξεχωρίζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, υποδέχεται την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας