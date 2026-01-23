Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, ο ημιτελικός της Ελλάδας στο πόλο και η Euroleague
Παρασκευή σήμερα (23/1) και το αθλητικό μενού μεταδόσεων περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα, ωστόσο το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο στο πόλο.
Η αρχή βέβαια γίνεται... παραδοσιακά στις 14:00 στο YouTube του Gazzetta, με τους Galacticos by Interwetten να σχολιάζουν τις προκρίσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στο Europa League, και φυσικά ό,τι αφορά Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη.
Ακολουθεί στις 18:00 (ΕΡΤ 2 Σπορτς) η τεράστια μάχη της Εθνικής μας ομάδας πόλο των Ανδρών απέναντι στην αντίστοιχη της Ουγγαρίας, με φόντο τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει το μπάσκετ, όπου έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Euroleague, με εκείνη της Φενέρμπαχτσε κόντρα στην Μπασκόνια (19:45, Novasports 4) να ξεχωρίζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, υποδέχεται την Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwettern (14:00, YouTube Gazzetta)
- Ελλάδα - Ουγγαρία (18:00, ΕΡΤ 2 Σπορτς)
- Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια (19:45, Novasports 4)
- Παρτίζαν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports Prime)
- Βίρτους Μπολόνια - Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports Start)
- Βιλερμπάν - Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports 5)
- Ίντερ - Πίζα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Λεβάντε - Έλτσε (22:00, Novasports 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.