Ο Σεμίρ Σπάχιτς είχε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με την εθνική ομάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο 20χρονος φουνταριστός είχε πολύ καλή παρουσία στον αγώνα με τη Γεωργία και στην επιβλητική εμφάνιση με 20-6 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.

Λιγομίλητος και αμάθητος μπροστά στην κάμερα, ο παίκτης της Βουλιαγμένης αρχικά αναφέρθηκε στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, ενώ έστειλε και το μήνυμα για το μεγάλο όνειρο της εθνικής ομάδας.

«Είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα, η πρεμιέρα μας ήταν όπως την περιμέναμε, παίξαμε καλά σε επίθεση κι άμυνα, τώρα πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Πιστεύω στο χρυσό, όπως όλοι» είπε ο Σπάχιτς.