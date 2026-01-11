Σπάχιτς: «Πιστεύω στο χρυσό, όπως όλοι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα »
Ο Σεμίρ Σπάχιτς είχε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο με την εθνική ομάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ο 20χρονος φουνταριστός είχε πολύ καλή παρουσία στον αγώνα με τη Γεωργία και στην επιβλητική εμφάνιση με 20-6 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης στο Βελιγράδι.
Λιγομίλητος και αμάθητος μπροστά στην κάμερα, ο παίκτης της Βουλιαγμένης αρχικά αναφέρθηκε στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, ενώ έστειλε και το μήνυμα για το μεγάλο όνειρο της εθνικής ομάδας.
«Είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα, η πρεμιέρα μας ήταν όπως την περιμέναμε, παίξαμε καλά σε επίθεση κι άμυνα, τώρα πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Πιστεύω στο χρυσό, όπως όλοι» είπε ο Σπάχιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.