Η εθνική πόλο γυναικών ηττήθηκε από την Ισπανία 9-6 στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Σπλιτ, 4ο ασημένιο μετάλλιο σε ισάριθμους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η προσπάθεια έγινε και με το παραπάνω, όμως το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο από την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών δεν ήρθε, με την Ισπανία να νικά 9-6 και να παραμένει στο θρόνο της στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μετά το Ζάγκρεμπ (2010), το Αϊντχόφεν (2012), η Βαρκελώνη (2018) και τώρα το Σπλιτ είναι οι τέσσερις χαμένες ευκαιρίες της εθνικής ομάδας να φθάσει στην κορυφή της Ευρώπη. Η επιτυχία για το νεανικό συγκρότημα της Ελλάδας (μέσος όρος στα 21,6 χρόνια) στην πόλη της Κροατίας είναι δεδομένη, ένα ακόμα μετάλλιο προστίθεται στη συλλογή της, αλλά πάλι έμεινε η γλυκόπικρη γεύση της χαμένης ευκαιρίας.

Άσχημη αρχή για την Ελλάδα και αντίδραση

Ο τελικός ήταν νευρικός, με την εθνική ομάδα να ξεκινά άσχημα το παιχνίδι, απέναντι στην κορυφαία δύναμη σε εθνικό επίπεδο γυναικών τα τελευταία 10 χρόνια.

Με την 20χρονη τερματοφύλακα της Ισπανίας, Μαρτίνα Τέρε Μάρτι να έχει 4/4, και με επέμβαση σε πέναλτι της Ελευθερίας Πλευρίτου, η Ισπανία προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Αυτή η εξέλιξη δεν επηρέασε αρνητικά τις Ελληνίδες παίκτριες. Από τη στιγμή που η άμυνα άρχιζε να δυσκολεύει τις Ισπανίδες, η εθνική ομάδα είχε τύχη.

Η Λέιτον απάντησε στο γκολ της Χυδηριώτη, διατηρώντας το +3 για την Ισπανία 4-1 (5:12).

Αμυντικά ο ελληνικός κλοιός έσφιξε περισσότερο και τα γκολ της Μαργαρίτας Πλευρίτου (4:37) και της Χριστίνας Σιούτη (1:42) έφεραν την εθνική ομάδα σε θέση βολής (4-3).

Η πληγή των χαμένων πέναλτι

Το 3ο οκτάλεπτο χαρακτηρίστηκε από τα χαμένα πέναλτι, που εξελίχθηκαν σε «πληγή» για την εθνική ομάδα στο κρίσιμο σημείο.

Η Τέρε Μάρτι έπιασε και το πέναλτι της Βασιλικής Πλευρίτου (5:03), αμέσως μετά η Σταματοπούλου απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο πέναλτι της Εσπάρ (4:21), όμως η Ρουίθ δεν λάθεψε σε νέο πέναλτι για το 5-3 (3:27).

Νέα ισοφάριση, η ανατροπή δεν ήρθε

Η πολύπειρη Μάικα Γκαρσία με υπέροχο γκολ από τα 2μ. έκανε το 6-4 (6:28), όμως δύο γκολ σε ένα λεπτό από τις Ελευθερία Πλευρίτου και Χυδηριώτη για το 6-6 (4:04), κορύφωσαν την αγωνία. Όμως το προσπέρασμα δεν ήρθε, η Ορτίθ και ξανά η Μάικα Γκαρσία έκαναν το 8-6 στο 1:32, ο τελικός είχε τελειώσει.

