H εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Ισπανία στοχεύει να φθάσει από το Σπλιτ στην κορυφή της Ευρώπης και να αφήσει πίσω της τους τρεις χαμένους τελικούς σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών ήδη έχει πετύχει τους δύο πρώτους της στόχους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ και τώρα πάει για τον μεγαλύτερο το χρυσό μετάλλιο.



Το βράδυ της Παρασκευής (9/9, 21:30, ΕΡΤ 2) αντιμετωπίζει στη «Spaladium Arena» την Ισπανία, θέλοντας να φθάσει εκεί όπου σε τρεις περιπτώσεις μια σπουδαία γενιά παικτριών δεν κατάφερε, στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι χαμένοι τελικοί στο Ζάγκρεμπ το 2010, στο Αϊντχόφεν το 2012 και στη Βαρκελώνη το 2018, έχουν περάσει στην ιστορία.

Οι παίκτριες της εθνικής ομάδας θέλουν τώρα να... γλιστρήσουν από το ασημένιο μετάλλιο και στο τέλος της ημέρας να φορέσουν στο στήθος τους το χρυσό.

Η ομοσπονδιακή τεχνικός Aλεξία Καμμένου σε δηλώσεις της στο Gazzetta, παραμονές έναρξης του τουρνουά, είχε θέσει ως πρώτο στόχο την παρουσία στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αυτό ήρθε και με τη σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στην Ουγγαρία, ήρθε και ο δεύτερος στόχος, η παρουσία στον τελικό.

Τώρα απέναντί τους έχουν την κάτοχο του τίτλου Ισπανία, την πιο σταθερή ομάδα -πίσω από τις ΗΠΑ- στην παγκόσμια υδατοσφαίριση την τελευταία δεκαετία.

Τα δύο εθνικά συγκροτήματα συναντήθηκαν στις 18 Ιουλίου στη φάση των ομίλων του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Βουδαπέστης, ο αγώνας έληξε 10-10, αλλά η Ελλάδα πήρε την πρώτη θέση στη διαφορά τερμάτων και έστειλε την Ισπανία σε προημιτελικό με τη μετέπειτα πρωταθλήτρια κόσμου ομάδα των ΗΠΑ.

Τώρα είναι ένα άλλο παιχνίδι και μια άλλη ιστορία και όπως δήλωσε η Ιωάννα Χυδηριώτη στο GWomen «με την ελληνική τρέλα πάμε για το χρυσό».

Η εθνική ομάδα επιχειρεί μια αρχή, με την Αλεξία Καμμένου και το βοηθό της Τάσο Πυρπηρή, να «χτίζουν» ένα νεανικό συγκρότημα με μέσο όρο ηλικίας στα 21,6 χρόνια.

