H Ολλανδία νίκησε τη Ρουμανία με 28-0 τη Ρουμανία στο πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της 4ης αγωνιστικής του τουρνουά γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ.

Η 4η αγωνιστική του τουρνουά γυναικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ δεν είχε το μεγάλο παιχνίδι και μοιραία βγήκαν σκορ με μεγάλες διαφορές.

Ξεχωρίζει η νίκη επί της Ολλανδίας με 28-0, με την Σιμόνε φαν ντε Κρατς να έχει οκτώ γκολ σε οκτώ σουτ. Οι παίκτριες της Ρουμανίας είχαν 16 σουτ εντός εστίας με την Λάουρα Αρτς να έχει πέντε αποκρούσεις και την Μπριτ φαν ντε Ντόμπελστιν άλλες 11.

Μια αγωνιστική πριν από το τέλος και εν όψει των χιαστί προημιτελικών η σειρά στην 4άδα στον όμιλο (Α') έχει οριστικοποιηθεί.

Στο Β' Όμιλο οι Ιταλία, Ισπανία θα είναι στο 1-2, το Ισραήλ χρειάζεται ένα βαθμό για να κρατήσει την 3η θέση και να βρεθεί στο δρόμο της Ελλάδας. Αν η Σερβία κάνει την έκπληξη και νικήσει το Ισραήλ, θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία μαζί με τη Γαλλία.

Reigning European Champions @rfen_oficial claimed another win to qualify in Group B of #wp2022split . Watch the highlights below pic.twitter.com/dIHNzurAzr

Α' Όμιλος

(4η αγωνιστική)

Γερμανία-Ελλάδα 3-13

Ρουμανία-Ολλανδία 0-28

Κροατία-Ουγγαρία 6-22

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Ουγγαρία-Ρουμανία 11:00

Ελλάδα-Κροατία 18:30

Γερμανία-Ολλανδία 21:30

Η βαθμολογία

1.Ολλανδία 12 (76-18)

2.Ελλάδα 9 (54-27)

3.Ουγγαρία 6 (60-32)

4.Κροατία 6 (42-58)

--------------------------

5.Γερμανία 3 (30-64)

6.Ρουμανία 0 (19-82)

A big win for Hungary tonight, downing the #wp2022split hosts in front of a vibrant crowd at the Spaladium Arena.



Watch all the highlights pic.twitter.com/hcIVbaPeyz