Περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς μαυροφορεμένοι με κράνη εισέβαλαν στο κολυμβητήριο της Νεάπολης και διέκοψαν τον αγώνα πόλο Κ14 του Άρη με τον ΟΦΘ!

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής (15/3) στο κολυμβητήριο της Νεάπολης στη διάρκεια της αναμέτρησης πόλο που διεξάγεται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στη διάρκεια του αγώνα Άρης - ΟΦΘ.

Όπως ενημέρωσε ο ΑΣ Άρης, άτομα με κράνη εισέβαλαν στο κολυμβητήριο απαιτώντας από τους προπονητές, τους εφόρους και τους γονείς των παιδιών να βγάλουν τα διακριτικά του Άρη!

Μάλιστα, ο αλυτάρχης του αγώνα ζήτησε από τα παιδιά να βγάλουν τα σκουφάκια τους και να φορέσουν τα σκουφάκια της αντίπαλης ομάδας, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Η κατάσταση εκτονώθηκε με την παρέμβαση της Αστυνομίας σ’ ένα περιστατικό απολύτως ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.