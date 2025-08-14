Η Βραζιλία αντίπαλος της Εθνικής στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέω Γυναικών Κ20

Την οικοδέσποινα Βραζιλία θα αντιμετωπίσει η Εθνική Νέων Γυναικών στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20.

Επόμενο… εμπόδιο στο δρόμο της Εθνικής μας ομάδας για τη ζώνη των μεταλλίων είναι η Βραζιλία. Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών Κ20, που διεξάγεται στην πόλη Σαλβαδόρ, την Παρασκευή (15/8, 01:00), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία προκρίθηκε στην οκτάδα αφού κατάφερε στο χιαστί παιχνίδι να λυγίσει την αντίσταση της Ν. Ζηλανδίας με 10-9, χάρη στο γκολ που πέτυχε η Καρολίνα Νέβες (πρώτη σκόρερ του αγώνα με τέσσερα γκολ), στα τελευταία 67 δευτερόλεπτα. Η ομάδα της Λατινικής Αμερικής ήταν δεύτερη στον Γ΄ Όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Νέων Γυναικών Κ20, με απολογισμό δύο νίκες (κέρδισε την Αργεντινή με 16-9 και το Μεξικό με 28-3) και μια ήττα (από την Κροατία με 18-9).

Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τη δεύτερη θέση στον Β΄Όμιλο και την απ ευθείας πρόκριση στην οκτάδα, επικρατώντας της Ιταλίας με 13-11 και της Ουγγαρίας με 15-11, ενώ ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από τις ΗΠΑ με 15-14 (καν. αγώνας 10-10).

Τα αποτελέσματα στους αγώνες χιαστί: Ισραήλ - Κροατία 13-14, Ουγγαρία - Αυστραλία 17-12, Ιταλία - Κίνα 15-12, Ν. Ζηλανδία - Βραζιλία 9-10.

Στην προημιτελική φάση θα παίξουν: ΗΠΑ - Κροατία, Ισπανία - Ουγγαρία, Ελλάδα - Βραζιλία και Ολλανδία - Ιταλία.