Με την κροατική Πριμόριε Ριέκα η Βουλιαγμένη θα παίξει σε διπλά παιχνίδια για την πρόκριση στο Final 4 του Euro Cup ανδρών.

H Πριμόριε Ριέκα θα είναι η αντίπαλος της Βουλιαγμένης στα διπλά παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Euro Cup, μετά την κλήρωση που διεξήχθη στη Βαρκελώνη.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα στις 6 Απριλίου και ο επαναληπτικός στην έδρα της κροατικής ομάδας στις 27 Απριλίου.

Η νικήτρια θα προκριθεί, στο Final 4 στις 17-18 Μαΐου και στον ημιτελικό θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι ανάμεσα στη Σαβόνα και τη Σπαντάου Βερολίνου.



The Euro Cup Men’s Quarter Finals bracket is official!



