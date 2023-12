Ο Ολυμπιακός έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League, με φόντο τo Final 4.

H ισπανική Μπαρτσελονέτα, η ουγγρική Φερεντσβάρος και η ιταλική Μπρέσια είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον Β' Όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League, μετά την κλήρωση που έγινε στη Βαρκελώνη.



Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προκρίθηκε από τη 2η θέση του ομίλου του στην προηγούμενη φάση, ήταν δεδομένο πως θα κληρωνόταν με δύο ομάδες που πήραν την πρωτιά στον δικό τους όμιλο, πλην της Προ Ρέκο.

Ετσι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον Β' Όμιλο και θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπαρτσελονέτα, τη Φερεντσβάρος του Στέλιου Αργυρόπουλου και την Μπρέσια, που δεν έχει τη δυναμική των προηγούμενων ετών. Έπειτα από έξι αγωνιστικές οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στο Fial 4 του Ιουνίου.

