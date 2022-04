Το Final 4 της Euroleague στην υδατοσφαίριση γυναικών ξεκινά σε λίγες ώρες στον Πειραιά και ο Ολυμπιακός πάει για το repeat και τον 3ο συνολικά στέμμα του.

Να επαναλάβει την ιστορία και να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης μέσα στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά θέλει αυτό το Σαββατοκύριακο η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού.

To Final της Εuroleague ξεκινά το απόγευμα του Σαββάτου (2/4) στο «Παπαστράτειο». Στον Ολυμπιακό ο στόχος είναι ένας, το απόγευμα της Κυριακής η ομάδα να φορά το 3ο ευρωπαϊκό στέμμα της, διατηρώντας τον τίτλο ης Euroleague που κατέκτησαν πέρυσι στη Βουδαπέστη, κόντρα στην Ντουναουιβάρος. Παράλληλα, στον Ολυμπιακό ονειρεύονται να ζήσουν στιγμές ανάλογες του Απριλίου του 2015.

Τότε είχαν φιλοξενήσει ξανά το Final 4 της Euroleague στο δραματικό τελικό νικούσαν την αήττητη για πέντε χρόνια εκείνη την εποχή Σαμπαντέλ 10-9 και στο κατάμεστο «Παπαστράτειο» έφθαναν για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Εκείνες τις μαγικές στιγμές έφερε στο μυαλό της η σημερινή αρχηγός του Ολυμπιακού, Μαργαρίτα Πλευρίτου στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στο ΣΕΦ.

Πρώτο εμπόδιο η Ουίπεστ

Και το πιο πιθανό σενάριο είναι την Κυριακή (3/4, 17:00) το ζευγάρι του τελικού να είναι ξανά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Σαμπαντέλ, όπως και το 2015.

Πρώτο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό στο σημερινό πρώτο ημιτελικό είναι το νεανικό συγκρότημα της Ουίπεστ. Η ουγγρική ομάδα αν και έχασε δύο φορές στα προημιτελικά παιχνίδια από την Κίνεφ Κίρισι και θα συνέχιζε στο Final 4 του Len Trophy, η τιμωρία των ρωσικών ομάδων μετά την εισβολή της Ρωσίας, κράτησε την Ουίπεστ στην Euroleague και την έφερε στο δρόμο του Ολυμπιακού. Η Ουίπεστ σε επίπεδο ευρωπαϊκών τροπαίων έχει να επιδείξει ένα Len Trophy το 2017.

Στον άλλο ημιτελικό η Σαμπαντέλ θα αντιμετωπίσει την Πάντοβα. Η ισπανική ομάδα θα παίξει για τον έκτο της τίτλο της στην Euroleague και έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Πάντοβα, που δεν έχει κάποια ευρωπαϊκή περγαμηνή. Η ιταλική ομάδα έμεινε στη διοργάνωση μετά την τιμωρία της Ουραλότσκα Ζλάτουστ, κι ενώ στον 1ο προημιτελικό που είχαν προλάβει να παίξουν, η ρωσική ομάδα είχε επικρατήσει με 11-8.

Το πρόγραμμα των αγώνων



Σάββατο (2/4)

17:00 Ολυμπιακός - Ουίπεστ (ONE Channel)

19:00 Σαμπαντέλ – Πάντοβα (ONE Channel)



Kυριακή (3/4)

15:00 Μικτός τελικός

17:00 Τελικός (ONE Channel)

Το παλμαρέ των ομάδων

Ολυμπιακός

Euroleague: 2

Len Trophy:1

Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ: 2

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 12

Κύπελλα Ελλάδας: 3

Ελληνική Σούπερ Καπ: 1

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Euroleague: 5

Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ: 3

Πρωταθλήματα Ισπανίας: 18

Κύπελλα Ισπανίας: 17

Ισπανικά Σούπερ Καπ: 11

Κύπελλα Καταλωνίας: 10

Πάντοβα (Ιταλία)

Πρωταθλήματα Ιταλίας 4

Κύπελλα Ιταλίας: 2

Ουίπεστ (Ουγγαρία)

Len Trophy: 1

Πρωταθλήματα Ουγγαρίας: 5

Κύπελλα Ουγγαρίας: 5

Οι τροπαιούχες ομάδες

Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία) 8

Σαμπαντέλ (Ισπανία) 5

Νέρεους (Ολλανδία) 3

Ντονκ (Ολλανδία) 3

Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία) 2

Σκιφ Μόσχας (Ρωσία) 2

Γλυφάδα (Ελλάδα) 2 (2000, 2003)

Βουλιαγμένη (Ελλάδα) 2 (2009, 2010)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2 (2015, 2021)

Μπράντεμπουργκ (Ολλανδία) 1

Ζέντες (Ουγγαρία) 1

Φιορεντίνα (Ιταλία) 1

Προ Ρέκο (Ιταλία) 1

Τίτλοι ανά χώρα

Ιταλία 10

Ολλανδία 7

Ελλάδα: 6

Ισπανία: 5

Ρωσία: 4

Ουγγαρία: 1