Στον Εθνικό η κορυφαία τερματοφύλακας στον κόσμο, η Άσλεϊ Τζόνσον

Η τερματοφύλακας της κορυφαίας ομάδας στον κόσμο, των ΗΠΑ, η Άσλεϊ Τζόνσον συμφώνησε με τον Εθνικό και επιστρέφει στην Ελλάδα.

Την μεταγραφή της χρονιάς στο πόλο γυναικών έκανε ο Εθνικός.

Η ομάδα του Πειραιά απέκτησε τον κορυφαία τερματοφύλακα στον κόσμο, την Άσλεϊ Τζόνσον, η οποία έχει κατακτήσει τα πάντα με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Η Τζόνσον είχε αγωνιστεί πριν από 2 χρόνια στη Βουλιαγμένη και είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος ενώ πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα κέρδισε το χρυσό στο World League.

Θυμίζουμε ότι ο Εθνικός έχει ανακοινώσει την Στεφανία Χαραλαμπίδη που είναι βασική στις ΗΠΑ και την Βέρικα Βάκοτς που είναι βασική στον Καναδά.

Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά την απόκτηση της διεθνούς αθλήτριας των Ηνωμένων Πολιτειών, Άσλεϊ Τζόνσον!

Η καλύτερη τερματοφύλακας στον κόσμο έρχεται στην Ελλάδα για τον ιστορικό σύλλογο, για τον «Αυτοκράτορα» της ελληνικής υδατοσφαίρισης, καθώς από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα υπερασπίζεται την εστία του Εθνικού Πειραιώς!

