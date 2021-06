«Μπαμ» με την Στεφανία Χαραλαμπίδη ο Εθνικός

Η Ελληνίδα που είναι μέλος της εθνικής ομάδας πόλο των ΗΠΑ θα συνεχίσει την καριέρα της στον Εθνικό.

Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Εθνικός προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα πόλο γυναικών του.

Μετά από την Καναδή Βέρικα Μπάκοτς και την Άλκηστη Μπενέκου ο Εθνικός απέκτησε και την Στεφανία Χαραλαμπίδη.

Πρόκειται για διεθνή πολίστρια των ΗΠΑ που θα την δούμε σε λίγες ημέρες και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η οποία είχε αγωνιστεί πριν από δυο χρόνια στη Βουλιαγμένη.

Επόμενος στόχος για τον Εθνικό είναι η Αμερικανίδα τερματοφύλακας Άσλεϊ Τζόνσον.

Ο Εθνικός Πειραιώς και το γυναικείο τμήμα υδατοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την απόκτηση της διεθνούς αθλήτριας της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Στεφανίας Χαραλαμπίδη!

Ο «Αυτοκράτορας» ολοκλήρωσε μια από τις κορυφαίες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου και της ελληνικής υδατοσφαίρισης, ενώ η Στεφανία Χαραλαμπίδη στις 24 Ιουνίου, όπως έγινε γνωστό, θα εκπροσωπήσει την κορυφαία εθνική ομάδα στον κόσμο, τις ΗΠΑ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μάλιστα, είναι η πρώτη αριστερόχειρας που φθάνει σε Ολυμπιακό τουρνουά για τις ΗΠΑ μετά το μακρινό 2008!

Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Στεφανία Χαραλαμπίδη είναι μια από τις κορυφαίες περιφερειακούς στην παγκόσμια υδατοσφαίριση και το αριστερό της χέρι «τρομάζει» τις αντίπαλες άμυνες. Έχει γεννηθεί στις 19 Μαΐου του 1995 και ξεκίνησε το πόλο στην Αθήνα και τον Τρίτωνα Αμαρουσίου, ενώ το 2018 είχε αγωνιστεί στον ΝΟ Βουλιαγμένης.

Στο ενδιάμεσο, η Στεφανία Χαραλαμπίδη σάρωσε στο NCAA με το σκουφάκι του πανεπιστημίου USC, ενώ τα τελευταία έτη αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής των ΗΠΑ, με συμμετοχή στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Στεφανία, σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Εθνικού Πειραιώς και θα σε καμαρώνουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο! Καλή επιτυχία!

