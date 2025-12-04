Παρουσία Βρούτση ο απολογισμός του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025

Την Τετάρτη (10/12) αναμένεται να γίνει η απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025, παρουσία του Γιάννη Βρούτση στο Αγρίνιο...

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνων Ποδηλασίας – Cycling Greece, διοργανώνουν την απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2025, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (Αναστασιάδη 1, πρώην Τράπεζα της Ελλάδος).

Το Αγρίνιο, το οποίο «έκλεψε την παράσταση» στη φετινή διοργάνωση με τον ενθουσιασμό και τον παλμό του κόσμου στους δρόμους και στον τερματισμό, θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο επίκεντρο του Αγώνα.

Η επιλογή της πόλης για τη φετινή απολογιστική εκδήλωση επιβεβαιώνει την ισχυρή σχέση που έχει αναπτυχθεί με τον θεσμό του ΔΕΗ Tour Of Hellas χάρη στις συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Αγρινίου, που κινητοποίησε πλήθος κόσμου στους δρόμους της πόλης στον Αγώνα του 2025.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, και οι συνεργάτες του, υπό την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού Χρήστου Ζαρκαβέλη, προετοίμασαν άριστα την υποδοχή των αθλητών – ποδηλατών, με αποτέλεσμα η διοργάνωση να τύχει θερμής ανταπόκρισης από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, των συλλόγων, των εθελοντών και των φορέων.

Κατά τη διάρκεια της απολογιστική εκδήλωσης, τα στελέχη της Cycling Greece θα παρουσιάσουν

τον απολογισμό της διοργάνωσης του 2025

τα στοιχεία της μιντιακής αξιολόγησης (Media Value)

τα οφέλη για τις πόλεις–σταθμούς του Αγώνα

καθώς και τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στο Αγρίνιο, υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του θεσμού για τον ελληνικό αθλητισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διεθνή εξωστρέφεια της χώρας.

Επιπλέον, νωρίτερα το πρωί, θα πραγματοποιηθούν στο Πάρκο Παπαστράτου, από τις 10:00 έως και τις 13:00, αθλητικές , ποδηλατικές δράσεις που διοργανώνει η Cycling Greece, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητων/τριών των σχολείων της περιοχής του Αγρινίου.

﻿Μέσα από τις παράλληλες δράσεις που είναι εμπνευσμένες από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και τα διαδραστικά παιχνίδια συνεργασίας, ταχύτητας και ισορροπίας θα τους δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το άθλημα της ποδηλασίας και να ενημερωθούν για την Οδική Ασφάλεια.