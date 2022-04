Αυγενάκης και Πάιατ ανέβηκαν στο ποδήλατο και έκαναν συμβολικά τα πρώτα 10 χλμ του πρώτου ετάπ!

Από το Ηράκλειο, κινούμενοι νότια προς το Ρέθυμνο με κατεύθυνση τα Χανιά όπου και τερματίζουν εκκινούν το δύσκολο έργο τους στο 1ο ετάπ του ΔΕΗ ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας οι 133 ποδηλάτες.

Πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό ετάπ, που κινείται στις παρυφές των Λευκών Ορέων και αναδεικνύει τη ποικιλομορφία της γεωμορφολογίας της Κρήτης. Με 179,0 χιλιόμετρα μήκος είναι το μεγαλύτερο. Ο τερματισμός έχει σχεδιαστεί στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων στα Νεώρια.

Αγωνιστικά, αναμένεται να δώσει το πρώτο ξεσκαρτάρισμα αναφορικά με την μάχη της γενικής κατάταξης.

Στην εκκίνηση και στον τερματισμό του πρώτου ετάπ παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης με τον Πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, καθώς και οι εκπρόσωποι της ΔΕΗ, μεγάλου χορηγού της διοργάνωσης, Χριστίνα Κοραή και Δημήτρης Γόντικας.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκκίνησαν συμβολικά το 1ο ετάπ, πριν από τους ποδηλάτες, διένυσαν τα πρώτα 10χλμ και ανέμεναν το πελοτόν να διέλθει για να το χειροκροτήσουν.

Οι ποδηλάτες διέρχονται ανάμεσα από γραφικά και πανέμορφα μέρη, όπως:

Αθάνατοι,

Σίβα,

Κερασιά,

Πρινιάς,

Αυγενική,

Αγία Βαρβάρα,

Πανασός,

Γέργερη,

Νύβριτος,

Ζαρός,

Βορίζια,

Κρηταγενής Δίας (όπου θα διεξαχθεί το πρώτο σπριντ ανάβασης),

Καμάρες,

Λοχριά,

Άρδακτος,

Πλάτανος,

Βαθιακό,

Αποδούλου,

Νίθαβρης,

Κουρούτες (όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο σπριντ ανάβασης),

Φουρφουράς,

Βιζάρι,

Πάνακρον,

Καλόγερος,

Αγία Φωτεινή,

Παντάνασσα,

Πρασιές,

Ρέθυμνο (όπου θα γίνει το πρώτο μεγάλο σπριντ ευθείας)

Καμάρι,

Πέτρες,

Δράμια,

Γεωργιούπολη (όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο σπριντ ευθείας),

Βρύσσες,

Άγιοι Πάντες,

Νιο Χωριό,

Στύλος,

Μαλάξα,

Μετά, από το Νεροκούρο, το πελοτόν θα εισέλθει στην πόλη των Χανίων ολοκληρώνοντας την αγωνιστική δράση του 1ου ΕΤΑΠ, στην γραμμή τερματισμού που θα είναι έξω από τα Νεώρια, στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων.

Πρόγραμμα Παράλληλων Δράσεων Χανιά και Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του «Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας», ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ., το τμήμα κλασικού ποδηλάτου, τη Λέσχη Κλασικής Μοτοσυκλέτας Χανίων, και την Cycling Greece, παρουσιάζουν την έκθεση κλασικού ποδηλάτου με τον τίτλο «Ρόδα είναι πρέπει να γυρίζει». Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τρίτη 26/04 στις 19.00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Επίσης ο Δήμος Χανίων και η Περιφερειακής Ενότητα Χανίων, διοργανώνουν από κοινού παράλληλες δράσεις για παιδιά που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς, καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης για τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Οι ξεχωριστές δράσεις ήδη ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο με την 1η Ακαδημία Ποδηλάτου, η οποία έλαβε χώρα έξω από το Γιαλί Τζαμί, στο Παλιό Λιμάνι Χανίων, όπου θα γίνουν και οι απονομές του 1ου εταπ του ΔΕΗ International tour of Hellas, μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 27/4/2022.

Δράσεις έχει διοργανώσει και το Ρέθυμνο ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται και οι Διεθνείς Μέρες Νεολαίας με συμμετοχές από το εξωτερικό νεαρών ποδηλατών.

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Ελλήνων Ξενοδόχων πρόσφερε στον νικητή του πρώτου σπριντ ευθείας στο Ρέθυμνο ένα δώρο μίας επταήμερης διαμονής για δύο άτομα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Ρέθυμνο!

Αναλυτικά οι παράλληλες δράσεις σε Ρέθυμνο και Χανιά

ΡΕΘΥΜΝΟ

27/04/22

1. Παρακολούθηση Sprint Ευθείας

2. Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής από την Τροχαία Ρεθύμνου 11:00 έως 12:45

3. Εγκαίνια Εκθεση φωτογραφίας « Το ποδηλατό μου » της ομάδας « Μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου » 18:00

4. Ποδηλατοβόλτα « ακολουθόντας το peloton » 13:30

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 1ο ΕΤΑΠ ( πιθανή ώρα 15:35 έως 16:10 )

27/04/22

Παρακολούθηση Απονομών Νικητών 1ου ΕΤΑΠ 16:00

1. Πίστα δεξιοτεχνίας «HERO» for 17 UN Goals για παιδία 6 – 14+ 11:00 έως 18:00

2. Πίστα mini Baby Snake 11:00 έως 18:00

3. «Πεντοζάλι με πετάλι» Μουσική εκδήλωση 16:00 έως 16:30

4. «Ποδηλατικό φιδάκι» Επιδαπέδιο παιχνίδι 11:00 έως 18:00

5. «Ποδηλατώ με ασφάλεια στα Χανιά» Εκπαιδευτική παρουσίαση 13:00 & 14:30

6. «Μαθαίνω για τις Πρώτες βοήθειες» by Safe in Sports 11:00

7. «Βόλτα σε 2 ρόδες» Εγκαίνια έκθεσης παιδικής Ζωγραφικής στο Γιαλί τζαμί 15:00

8. Παιδική Θεατρική Παράσταση με θέμα το Ποδήλατο 18:00 έως 18:20

9. Έκθεση Ποδηλάτων Αντίκες από τους Φίλους Παλαιού Ποδηλάτου 11:00 έως 18:00

10. « Πίσω στον Γύρο Ελλάδος » Ιστορική Έκθεση Φωτογραφίας 11:00 έως 18:00

11. «Γνωρίζω τους Υποστηρικτές» Περίπτερα χορηγών 10:00 έως 19:00 27/4/2022

28/04/22

1. Παρακολούθηση 3ης Ημέρας Αγώνων Διεθνών Ημερών Νεολαίας στο Δάσος της Κέρης 10:00 έως 15:00

2. Τελετή λήξης Διεθνών Ημερών Νεολαίας Κλειστό Μπάσκετ ΛΙΝΤΟ 16:00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

3η ΗΜΕΡΑ ITOH YOUTH

28/04/22

1. Ομιλία ανά group Προστασία της Φύσης & Ποδήλατο