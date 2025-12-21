Μαγικός Ελ Καμπί στην πρεμιέρα του Copa Africa, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να δίνει συνέχεια στα εντυπωσιακά ψαλιδάκια για το 2-0 των Μαροκινών κόντρα στις Κομόρες.

Δεν άργησε να δείξει τις διαθέσεις του στο Copa Africa ο Αγιούμπ Ελ Καμπί! Ο επιθετικός του Ολυμπιακού χρειάστηκε μόλις εννιά λεπτά παρουσίας στο γήπεδο για να σκοράρει στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά εκείνο που έκλεψε την παράσταση ήταν ο τρόπος.

Στο 74΄συγκεκριμένα ο Ελ Καμπί υψώθηκε στους αιθέρες και με απίστευτο ψαλιδάκι στη γωνία της εστίας έγραψε το 2-0 για την ομάδα του απέναντι στις Κομόρες στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Φαίνεται πως το αντίστοιχο μαγικό ψαλίδι που πέτυχε με τη φανέλα του Ολυμπιακού πριν από μερικές ημέρες απέναντι στον ΟΦΗ ήταν απλά το... ορεκτικό, με τον έμπειρο φορ να δίνει συνέχεια στα αεροπλανικά τελειώματα!