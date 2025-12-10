Ο Μόντε Μόρις που δεν είναι κουραμπιές και η... Μπάμπα Βάνγκα

Το Old School επιστρέφει γεμάτο με ενέργεια από τη ΔΕΗ! Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης αναλύουν την άφιξη του Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό.

Νέο επεισόδιο Old School γεμάτο με ενέργεια από τη ΔΕΗ.

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης εστιάζουν στο τι θα δώσει ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, που έρχεται να καλύψει το κενό που προέκυψε στα γκαρντ των «ερυθρολεύκων».

