Το ΕΠΙΚΟ τηλεφώνημα του Π. Γιαννακόπουλου στον Νίκο Παπαδογιάννη για τον Ντομινίκ

Το τηλεφώνημα - ανακοίνωση του Παύλου Γιαννακόπουλου στον Νίκο Παπαδογιάννη, ένα πρωινό της 12ης Αυγούστου του 1995.

Καθώς συμπληρώνονται σήμερα (12/8) 30 χρόνια από την ιστορική μεταγραφή του Ντομινίκ Γουίλκινς στον Παναθηναϊκό, ο Νίκος Παπαδογιάννης αποκαλύπτει στο Transfer Stories κρυφές πτυχές της πράσινης «βόμβας».

Το αποκορύφωμα; Το τηλεφώνημα - ανακοίνωση του Παύλου Γιαννακόπουλου στον δημοσιογράφο του Gazzetta, ένα πρωινό της 12ης Αυγούστου του 1995.

