H σειρά «Lord Of The Rings» σπάει όλα τα ρεκόρ: Περίπου 4 φορές πάνω από το Game Of Thrones (pics & vids)

Έτοιμη να σπάσει κάθε ρεκόρ παραγωγής τηλεοπτικής σειράς, φαίνεται να είναι η Amazon με το Lord of the Rings, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ένα prequel των όσων γνωρίζαμε και είχαμε δει μέχρι στιγμής.

Οι πρώτες πληροφορίες επί του θέματος ήρθαν από τη Νέα Ζηλανδία όπου γίνονται τα γυρίσματα, δια στόματος Stuart Nash. Ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Ανάπτυξης της χώρας είπε στην Morning Report: «Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι οτι η Amazon θα ξοδέψει 650 εκατομμύρια για μόνο μία σεζόν. Είναι κάτι το φανταστικό, πράγματι…θα είναι η μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά που έγινε ποτέ»..

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019