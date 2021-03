Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση που έχουν διαψεύσει τα Ελληνικά HOAXES ως «ψευδοεπιστήμη» (pics)

Ανάρτηση που έχει επισημανθεί από τα Ελληνικά HOAXES ως «ψευδοεπιστήμη» από τον Μάιο του 2019, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, το πρωί του Σαββάτου, πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα θέμα, το οποίο είχε τίτλο «Νέα έρευνα δείχνει οτι τα αρχαία ελληνικά μπορούν να θεραπεύσουν την δυσλεξία».

New research shows that Ancient Greek can cure dyslexia https://t.co/HpUpKTvLsW

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 6, 2021