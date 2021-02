Διπλό επεισόδιο στο Survivor: Ασθενοφόρο για Μαριπόζα, λύγισε η Σαλαγκούδη (vid)

Με απώλειες αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες του Survivor χθες, καθώς ούτε η Ανθή Σαλαγκούδη, ούτε η Έλενα Κρεμλίδου Μαριπόζα συμμετείχαν.

Αμφότερες φαίνεται πως δεν άντεξαν από την έλλειψη φαγητού και λίγο πριν ξεκινήσουν την μάχη για το φαγητό, κατέρρευσαν.

Πρώτη η Έλενα Κρεμλίδου, η οποία απαντούσε στις ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού και του εξηγούσε πως αισθάνεται έντονη αδιαθεσία που όσο περνούσε η ώρα γινόταν και μεγαλύτερη.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Νίκος Μπάρτζης να την πάρει στα χέρια και να την οδηγήσει στον γιατρό που δεν της επέτρεψε να συνεχίσει και έδωσε εντολή να μεταβεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

The king and the queen #survivorGR pic.twitter.com/TsEDaJuXGD

— gp (@GpHooligang) February 7, 2021