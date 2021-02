Μιανμάρ: Γυμνάστρια γύριζε βίντεο αερόμπικ και κατέγραψε άθελά της το πραξικόπημα (vid)

Μια γυμνάστρια που κινηματογραφούσε ένα πρόγραμμα γυμναστικής μπροστά από το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, χωρίς να το γνωρίζει κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος, στο φόντο του βίντεό της.

Στο υλικό που τραβήχτηκε από την πρωτεύουσα της Μιανμάρ, Νάι Πι Τάου, μια γυναίκα με το όνομα Κινγκ Χιν Γουάι φαίνεται να κάνει την προπόνησή της καθώς τα μαύρα SUV προχωρούν προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δρόμο που οδηγεί στο Κοινοβούλιο πίσω της.

Η γυμνάστρια ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει πίσω της. Συνεχίζει την δουλειά της. Στη συνέχεια, καθώς κινούνται στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, μικρές φιγούρες αρχίζουν να τρέχουν για να ανοίξουν το οδόφραγμα και να αφήσουν τα αυτοκίνητα να περάσουν.

H Κινγκ Χιν Γουάι, έκανε νέα ανάρτηση, λέγοντας πως είχε γυρίσει πολλά βίντεο από το σημείο και πως ήταν όντως αληθινά. Όπως είπε, τραβούσε βίντεο έξω από το Κοινοβούλιο τους τελευταίους 11 μήνες.

Όπως μπορεί πάντως να διαπιστώσει κανείς από το βίντεο, ακούγονται σειρήνες στο παρασκήνιο πριν εμφανιστούν τα πρώτα οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας, ο στρατός της Μιανμάρ συνέλαβε την κρατική σύμβουλο Αούνγκ Σαν Σου Κι και άλλα ανώτερα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος προτού κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναλάβει την εξουσία.

Η κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο επιτελείο και την πολιτική κυβέρνηση είχε εγείρει ανησυχίες πως απειλείτο πραξικόπημα από την περασμένη εβδομάδα.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής του στρατού Μιν Αούνγκ Χλάινγκ είχε απειλήσει πως το Σύνταγμα της χώρας θα μπορούσε να τεθεί «σε αναστολή» ή ακόμη και να «ανακληθεί» εάν δεν τηρείτο, όπως ισχυρίστηκε.

Την Πέμπτη, κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφικά στιγμιότυπα που απαθανάτιζαν τεθωρακισμένα και άλλα στρατιωτικά οχήματα να κινούνται στη Γιανγκόν και σε άλλες πόλεις.

Η Μιανμάρ, η πάλαι ποτέ Βιρμανία, πέρασε σχεδόν πέντε δεκαετίες υπό τον ζυγό των στρατιωτικών, προτού αρχίσει το 2010 μια αργή διαδικασία πολιτικής μετάβασης, στο πλαίσιο της οποίας αφέθηκαν ελεύθεροι πολιτικοί κρατούμενοι και ανέλαβε εν μέρει πολιτική κυβέρνηση.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021