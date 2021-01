Ψαράδες εντόπισαν γυμνό φυγά πάνω από βάλτο με κροκόδειλους

Οι Κεβ Τζόινερ και Καμ Φάουστ πέτυχαν τον φυγά στο East Point κοντά στην πόλη Ντάργουιν την Κυριακή.

Οι δύο φίλοι έβαζαν παγίδες καβουριών όταν άκουσαν κάποιον να φωνάζει για βοήθεια. Είπαν ότι, όταν τον πλησίασαν, τους ζήτησε νερό και τους είπε ότι βρισκόταν εκεί για τέσσερις ημέρες, τρεφόμενος με σαλιγκάρια.

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο 9News δήλωσε ότι ο 40χρονος άνδρας φέρεται να παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί για ένοπλη ληστεία.

«Δεν τον πιστεύαμε στην αρχή», δήλωσε ο Φάουστ στο BBC. «Τότε συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε άσχημα και συνειδητοποιήσαμε ότι θα ήταν καλύτερο να τον βοηθούσαμε.»

