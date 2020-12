«Τσακάλι» διαιτητής έφτιαξε το μπουστάκι αθλήτριας του ΜΜΑ την ώρα του αγώνα (vid)

Οι διαιτητές του UFC πρέπει να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά κατά την διάρκεια των αγώνων και σωστή κρίση, προκειμένου να επέμβουν την κατάλληλη στιγμή.

Ο Jason Herzog διαθέτει την εμπειρία και αυτό φάνηκε το Σάββατο στο UFC Vegas 15.

Εκεί λοιπόν η Norma Dumont και η Ashlee Evans-Smith είχαν πέσει η μία πάνω στην άλλη και πάλευαν, με το μπουστάκι της πρώτης να αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα.

Λίγο πριν η κατάσταση γίνει πιο... αποκαλυπτική, ο Jason Herzog επενέβη και κατά την διάρκεια του αγώνα πλησίασε τις δύο αθλήτριες και κατέβασε το μπουστάκι της Dumont.

Good ref... No hesitation in fixing the over the shoulder boulder holder pic.twitter.com/Ng4Zmg61iJ

— MMA VISUAL (@MMAVISUAL) November 29, 2020