Απίστευτες ουρές εν μέσω lockdown για το Play Station 5 και sold out (pics)

Τι και αν η Αγγλία είναι εδώ και μέρα σε lockdown λόγω της μεγάλης εξάπλωσης του κορονοϊού; Από τη στιγμή πλέον είναι στην διάθεση του κοινού το Play Station 5, τίποτε άλλο δεν έχει σημασία.

Σήμερα λοιπόν ήταν η πρώτη μέρα που η νέα κονσόλα της Sony ήταν στην διάθεση του κοινού και οι Gamers σε όλη την χώρα, έκαναν τεράστιες ουρές προκειμένου να την πάρουν στα χέρια της και να περάσουν παρέα την καραντίνα.

Δείτε για παράδειγμα αυτή που δημιουργήθηκε έξω από το κατάστημα GAME στην Lord Street, με τον κόσμο να απλώνεται σε δεκάδες μέτρα.

Shoppers are waiting to get their hands on the new PS5https://t.co/gduelgoqRo

— What's On Liverpool (@EchoWhatsOn) November 19, 2020