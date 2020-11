Lamborghini της αστυνομίας έφτασε τα 230 χλμ. μεταφέροντας νεφρό για μεταμόσχευση (vid)

Όταν ακούς τις λέξεις «Lamborghini» και «ταχύτητα» λογικό είναι το μυαλό όλων να πηγαίνει σε αγώνες ταχύτητες. Κάτι που εν μέρει ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Μόνο που ο αγώνας αυτός ήταν για καλό σκοπό και ήταν με αντίπαλοι το χρόνο, καθώς δεν ήταν ένα οποιοδήποτε supercar, αλλά της ιταλικής αστυνομίας που έχει στο στόλο της μία Huracan.

Αυτή χρησιμοποιήθηκε για την παράδοση ενός νεφρού στην Ρώμη από την Πάντοβα και ο μόνος τρόπος να καλυφθούν γρήγορα τα 500 και πλέον χιλιόμετρα ήταν να επιστρατευθεί η συγκεκριμένη Lamborghini Huracan.

Οι αστυνομικοί κάλυψαν την απόσταση 500 χιλιομέτρων μεταξύ των δύο πόλεων με ταχύτητα μεγαλύτερη των 230 χλμ. την ώρα. Στο Twitter, η αστυνομία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πατάνε ιδιαίτερα το γκάζι, ώστε να μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το νεφρό. Το συγκεκριμένο όχημα προορίζεται για ταχείες μεταφορές οργάνων, πλάσματος ή εμβολίων.

Σε διάστημα σχεδόν 2 ωρών, αντί των 5+, έφτασαν στο νοσοκομείο Γκεμέλι της Ρώμης.

Έχοντας υλοποιήσει το στόχο της σε διάστημα ταχύτερο του αναμενομένου, αστυνομία στο Twitter έγραψε: «Δεν χρειάζεσαι υπερδυνάμεις για να σώσεις μια ζωή. Η αλληλεγγύη, η τεχνολογία και η αποτελεσματικότητα μπορούν επίσης να βοηθήσουν».

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020