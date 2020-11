Παπαγάλος έσωσε τον ιδιοκτήτη του από την φωτιά του σπιτιού (pic)

Ένας έξυπνος παπαγάλος κατάφερε να σώσει τον ιδιοκτήτη του από την πυρκαγιά στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, άρχισε να τον φωνάζει όταν είδε τις φλόγες στο σπίτι.

«Αντον!» φώναξε ο Έρικ, ο παπαγάλος, τον οποίο φρόντιζε ο Anton Nguyen.

Ο άνδρας μπορεί να έχασε το διώροφο σπίτι του στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, λόγω της φωτιάς, αλλά η ζωή του σώθηκε χάρη στο εξυπνάδα του πουλιού.

«Άκουσα ένα χτύπημα και τον Έρικ, τον παπαγάλο μου να φωνάζει, έτσι ξύπνησα και μύρισα λίγο καπνό», είπε ο Νγκουέν, ο οποίος ζει μόνος.

A man has survived a house fire which gutted his Brisbane home overnight after his pet parrot sounded the alarm before smoke detectors kicked in. https://t.co/GSh0HXK6Zx (via @abcnews)

— ABC Australia (@ABCaustralia) November 3, 2020