Game Boy: Ένας έρωτας 32 ετών (vids)

Στις 21 Απριλίου του 1989, η Nintendo ρίχνει στην αγορά το Game Boy, μια φορητή κονσόλα που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία των videogames και των φορητών συστημάτων γενικότερα. Έκτοτε έχουν περάσει 32 χρόνια και το Game Boy μεγάλωσε γενιές και γενιές παικτών, κάνοντας τους παλαιότερους να το μνημονεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορους λόγους.

Ο δημιουργός

Τη δημιουργία και ευθύνη του Game Boy είχε ο Gunpei Yokoi, ένας από τους σχεδιαστές της Nintendo και της ομάδας Nintendo R&D1. Γεννημένος στις 10 Σεπτεμβρίου του 1941, o Yokoi ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις πρώτες απόπειρες της Nintendo στα φορητά συστήματα ψυχαγωγίας. Η πορεία του στην Nintendo ξεκίνησε το 1965, όταν και κλήθηκε να εργαστεί ως μηχανικός στη γραμμή παραγωγής των καρτών hanafuda (μία από τις βασικές δραστηριότητες της Nintendo εκείνη την εποχή). Ο τότε πρόεδρος της Nintendo επισκέφθηκε το χώρο εργασίας του Yokoi το 1966 και εκεί είδε τη δημιουργικότητα και την εργατικότητά του. Έτσι, του ανέθεσε διάφορα projects μέχρι που τον ενέπλεξε στα των videogames, κάποια στιγμή στο 1974. Η έμπνευσή του για τις φορητές κονσόλες ήρθε όταν είδε έναν άνθρωπο να παίζει με ένα calculator.

Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε να συλλαμβάνει την ιδέα για τα Game & Watch, μικρά φορητά συστήματα που έφεραν προεγκατεστημένα παιχνίδια και έδιναν στον παίκτη τη δυνατότητα να δώσει εντολές με έναν σταυρό κατευθύνσεων (για τα της κίνησης) και πλήκτρα (για τις διάφορες κινήσεις των χαρακτήρων). Έτσι, η Nintendo μπήκε στην αγορά των φορητών συστημάτων ψυχαγωγίας με τα Game & Watch να κυκλοφορούν τελικά σε 60 διαφορετικές εκδόσεις. Το 1981, ο Yokoi ανέλαβε την ευθύνη του Donkey Kong και ξεκίνησε τη συνεργασία του με τον Shigeru Miyamoto, τον άνθρωπο πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Nintendo στα videogames, ενώ στη συνέχεια επεξεργάστηκε την επιτυχία των Game & Watch και έφτασε στο σημείο να σχεδιάσει και να δημιουργήσει το Game Boy. Πέθανε στις 4 Οκτωβρίου του 1997, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε ένα προπορευόμενο φορτηγό.

Από τη σκέψη στη δημιουργία

Λίγο μετά την επιτυχία του Game & Watch, ο Yokoi συναντήθηκε με τον τότε πρόεδρο της Nintendo, Hiroshi Yamauchi και του πρότεινε την ιδέα μιας κονσόλας που θα βασίζεται στην φιλοσοφία της τότε κονσόλας, αλλά θα μπορούσε να υποστηρίξει πολλά και διαφορετικά παιχνίδια (κάθε Game & Watch κυκλοφορούσε με 1 παιχνίδι προ-εγκατεστημένο και ο χρήστης δεν μπορούσε να επέμβει). Η πρώτη ονομασία της κονσόλας ήταν Dot Matrix Game, κυρίως γιατί η οθόνη της κονσόλας ήταν τεχνολογίας dot matrix. Το τελικό αποτέλεσμα της κονσόλας κατέληξε ανέκδοτο στο εσωτερικό της εταιρείας, αφού ελάχιστοι πίστευαν πως θα πετύχει εμπορικά. Τελικά, με τη βοήθεια του Tetris, η κονσόλα κυκλοφόρησε αρχικά στην Ιαπωνία (21 Απριλίου 1989) και μετέπειτα σε Αμερική (31 Ιουλίου 1989) και Ευρώπη (28 Σεπτεμβρίου 1990).

Το hardware

Η κονσόλα είχε παραλληλόγραμμο σχήμα, με την οθόνη να ξεχωρίζει στο επάνω μέρος, κάτω αριστερά της τον θρυλικό σταυρό κατευθύνσεων (που στην πορεία των ετών προσπάθησαν να αντιγράψουν σχεδόν όλες οι εταιρείες στα gamepads τους), ενώ στα δεξιά έφερε τα πλήκτρα εντολών Α και Β. Στο κέντρο βρίσκαμε τα πλήκτρα Select και Start, ενώ περιμετρικά υπήρχαν υποδοχές για καλώδια ρεύματος, ρύθμιση φωτεινότητας, ρύθμιση έντασης ήχου, ακουστικά και μια θύρα εξωτερική σύνδεσης που αξιοποιήθηκε σε κάποια περιφερειακά και στη σύνδεση μεταξύ των παικτών. Στο επάνω μέρος υπήρχε η υποδοχή για τις κάρτες των παιχνιδιών (cartridges) και ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Η κονσόλα λειτουργούσε με 4 μπαταρίες ΑΑ και η υποδοχή τους βρισκόταν κάτω από το ειδικό καπάκι στο πίσω μέρος της. Ένα νέο σετ μπορούσε να προσφέρει έως και 15 ώρες λειτουργίας.

Η επιτυχία

Μπορεί τα φορητά συστήματα των ανταγωνιστών της Nintendo να ήταν πιο ανεπτυγμένα τεχνολογικά (SEGA Game Gear, Atari Lynx, NEC TurboExpress), αλλά η καλή τιμή, αλλά και η διάρκεια των μπαταριών, έκαναν το Game Boy να ξεχωρίσει. Μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες διάθεσης στην Ιαπωνία πουλήθηκαν 300 χιλιάδες συστήματα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις της κονσόλας (μαζί με τις διάφορες εκδόσεις και το Game Boy Color που βγήκε αργότερα) έφτασαν τα 118.69 εκατομμύρια.

Διαφορετικές εκδοχές

H μεγάλη επιτυχία της κονσόλας, οδήγησε στην πορεία των ετών και σε διάφορες εναλλακτικές εκδοχές της, χωρίς όμως να αλλάζει το βασικό concept που ήταν φορητό gaming στην εποχή των 8-bit και με ασπρόμαυρα γραφικά. Τον Ιούλιο του 1996 κυκλοφόρησε το Game Boy Pocket, το οποίο ήταν πιο…φορητό, είχε μικρότερο μέγεθος και χρειαζόταν μόλις 2 μπαταρίες ΑΑ για 10 ώρες λειτουργίας. Η οθόνη του ήταν πιο εξελιγμένη και διαφορετικής τεχνολογίας, αλλά και κατά τι μεγαλύτερη σε διαστάσεις.

Το 1998 κυκλοφόρησε μόνο στην Ιαπωνία και η έκδοση Game Boy Light που ήταν λίγο μεγαλύτερη από αυτήν του Game Boy Pocket και είχε υποφωτειζόμενη οθόνη που μπορούσε να προσφέρει διασκέδαση για 12 ώρες με το φως ανοιχτό ή 20 ώρες με το φως κλειστό. H παραγωγή του Game Boy από τα εργοστάσια της Nintendo σταμάτησε το 2003.

Τα περιφερειακά

Στην πορεία των ετών, η Nintendo και οι συνεργάτες της έδωσαν στους καταναλωτές και αρκετές έξτρα λύσεις με μια σειρά περιφερειακών. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά ήταν η Game Boy Camera και ο Game Boy Printer. Ουσιαστικά, ήταν μια κάμερα που τοποθετούταν στη θέση του cartridge και κατέγραφε σε ασπρόμαυρο χρώμα ό,τι έβλεπε και ο χρήστης μπορούσε στη συνέχεια να τις τυπώσεις. Υπήρξαν και κάποια mini-games που ήταν ενσωματωμένα στο ίδιο της το cartridge, αξιοποιώντας μάλιστα το πρόσωπο του χρήστη ως avatar.

Ακόμη, κυκλοφόρησε και ένα αντάπτορας για σύνδεση 4 συσκευών μεταξύ τους για τοπικό multiplayer, χρησιμοποιώντας το επίσημο Game Link Cable. To πιο ξεχωριστό περιφερειακό ωστόσο ήταν το Handy Boy της Joyplus, το οποίο έβαζε μια σειρά από πλαστικά καλύμματα μπροστά από την κονσόλα και προσέφερε ένα μεγεθυντικό φακό, έξτρα ηχεία και ένα thumb joystick.

Θρυλικά Games

Με τις πωλήσεις κονσολών να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, το Game Boy είδε να προστίθενται στη βιβλιοθήκη τίτλων του παιχνίδια που ξεχώρισαν. Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι τα εξής.

Tetris (Nintendo R&D1, 1989): 35 εκ. αντίτυπα

Pokemon Red, Green and Blue (Game Freak, 1996): 31.4 εκ. αντίτυπα

Pokemon Gold and Silver (Game Freak, 1996): 23.1 εκ. αντίτυπα

Super Mario Land (Nintendo R&D1, 1989): 18.1 εκ. αντίτυπα

Pokemon Yellow (Game Freak, 1998): 14.6 εκ. αντίτυπα

Super Mario Bros. Deluxe (Nintendo EAD, 1999): 5 εκ. αντίτυπα

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo EAD, 1993): 3.8 εκ. αντίτυπα

Donkey Kong (Nintendo EA, 1994): 3 εκ. αντίτυπα