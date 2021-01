Οι 4 επιβάτες που πλήρωσαν από 55 εκατ. για την πρώτη ιδιωτική πτήση στο διάστημα (pics)

Είναι επίσημο πλέον... Η πρώτη ιδιωτική πτήση για το διάστημα, μετράει αντίστροφα για την εκτόξευσή της, καθώς ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μελών του πληρώματος που θα το απαρτίζουν.

Κάθε ένα από αυτά, πλήρωσε από 55 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στην κοινή προσπάθεια που κάνει η SpaceX και η Axoim Space.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.

Commander Michael López-Alegría

Mission Pilot Larry Connor

Mission Specialist Mark Pathy

Mission Specialist Eytan Stibbe

Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj

— Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021