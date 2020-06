Βυθισμένο χωριό-φάντασμα που εγκαταλείφθηκε το 1947 θα αναδυθεί ξανά μέσα από λίμνη (pics & vid)

Πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες αναμένεται να αποτελέσει μέσα στο 2021 και πάλι το μεσαιωνικό χωριό Φάμπρικα ντι Καρέτζινε στην Ιταλία, που βρίσκεται κάτω από 34 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού!

Το χωριό του 13ου αιώνα -που μάλλον πόλη θεωρούνταν τότε- βρίσκεται στην επαρχία Λούκα της Τοσκάνης και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του το 1947, καθώς, λόγω της κατασκευής φράγματος στον ποταμό Έντρον εκείνη τη χρονιά, η τεχνητή λίμνη Βάλι, που βρίσκεται δίπλα, πλημμύρισε, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να αναγκαστούν να μετακομίσουν.

The village of Fabbriche di Careggine was founded in the 13th century by a colony of blacksmiths. It resides under the waters of the artificial lake of Vagli and emerges when the lake is cleaned for maintenance work. It has not been seen since 1994. #Italy #history pic.twitter.com/w1mPFuKT0v

