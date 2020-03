Οι θεωρίες συνομωσίας δεν θα μπορούσαν να αφήσουν τον κορονοϊό και το τι μπορεί να ισχύει για αυτήν την πανδημία. Ας δούμε ενδεικτικά έξι εξ αυτών, όπως αποτυπώνονται στο εξωτερικό (σε φόρουμ, social media και ακόμα και σε ξένα sites) από το Νο6 προς το Νο1:

Νο6: Το βιβλίο που είχε προβλέψει τον ιό. Στο βιβλίο του «The Eyes of Darkness» (1981), ο συγγραφέας Dean Koontz μιλάει για έναν θανατηφόρο ιό που έχει το όνομα «Wuhan-400» και ουσιαστικά έχει το όνομα της κινεζικής πόλης απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού. Αυτή η κοινή καταγωγή του φανταστικού με τον πραγματικό ιό, έδωσε τροφή σε συνωμοσιολόγους απ’ όλον τον κόσμο, ώστε να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της εξήγησης πως ο κορονοϊός ξεκίνησε από ζώα στις αγορές της πόλης.

Επίσης υπέρ της ανθρώπινης ανάμειξης στην δημιουργία και την διάδοσή του. Ένας χρήστης του twitter, o Nick Hinton, πόσταρε το προηγούμενο διάστημα και την... απόδειξη, κατά τον ίδιο, πως ο Dean Koontz προέβλεψε το ξέσπασμα του κορονοϊού. Το tweet του έγινε αμέσως viral.

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl

— Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020