Η μοναδική αγνοούμενη των Τεμπών: Πώς «μπάζωσαν» την ιστορία της Εριέττας Μόλχο

Η Εριέττα Μόλχο, είναι η μόνη αγνοούμενη από το δυστύχημα των Τεμπών. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που κάνει λόγο για εργασίες που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος και αλλοίωσαν στοιχεία, (θα έπρεπε να) εγείρει ερωτήματα.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από το δυστύχημα των Τεμπών και όλη η Ελλάδα ξαναζεί από την αρχή, την ημέρα της 28ης Φεβρουαρίου που έγινε λόγος για δύο τρένα που βρέθηκαν να κινούνται επί 12 λεπτά αντίθετα στην ίδια γραμμή ώσπου έγινε η μοιραία σύκγρουση που στέρησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, γονείς, που παρέλαβαν τα παιδιά τους «σε σακούλες από στάχτες», όπως χαρακτηρστικά είχε πει ο Παύλος Ασλανίδης, απαίτησαν πολλές φορές την εκταφή των παιδιών τους. Ο Πάνος Ρούτσι, έμεινε 23 μέρες χωρίς φαγητό, με κίνδυνο για τη ζωή του, ακριβώς για αυτό τον ιερό σκοπό.

