Η Κίνα δεν ξεχνά: Ο λόγος που έστειλε πρώτη βοήθεια στην Ιταλία (pics)

Για να τα πάρουμε από την αρχή, το βράδυ της Πέμπτης, μια ομάδα κορυφαίων Κινέζων γιατρών έφτασε στην Ιταλία, μαζί, μάλιστα, με 31 τόνους ιατρικών προμηθειών, καθώς η γειτονική μας χώρα, που έχει πληγεί όσο καμία άλλη -πλην της Κίνας- από τη νόσο Covid-19, προσπαθεί απεγνωσμένα να περιορίσει την εξάπλωση του ιού.

Τα εννέα μέλη της, δε, που στάλθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υγείας και τον Ερυθρό Σταυρό της Κίνας, είναι η τρίτη κινεζική ομάδα που επισκέπτεται άλλη πληγείσα χώρα, αφού έχουν σταλεί, επίσης, στο Ιράν και στο Ιράκ.

Στην περίπτωση της Ιταλίας, ωστόσο, πέρα από την αδιαμφισβήτητη παραπάνω εμπειρία των Κινέζων στο θέμα του κορονοϊού, υπάρχει και κάτι άλλο, που τους έκανε να μπουν άμεσα στο αεροπλάνο και να πετάξουν για την Ευρώπη.

Μια απίστευτη σχέση αλληλοβοήθειας και συμπαράστασης μεταξύ των δύο χώρων, που βρίσκονται περισσότερα από 10.000 χλμ. μακριά η μία από την άλλη.

Ψαχουλεύοντας λίγο το θέμα, λοιπόν, ανακαλύψαμε πως το 1983 η ιταλική κυβέρνηση βοήθησε τα μέγιστα την κινεζική, προκειμένου να κατασκευαστεί το Ιατρικό Κέντρο Άμεσης Ανάγκης του Πεκίνου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 25 Μαρτίου 1988. Ταυτόχρονα, δε, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε στην Κίνα τριψήφιο νούμερο για την κλήση ασθενοφόρου, το 120.

Why doctors from China headed to Italy immediately? In 1983, Italy donated the one of the largest Emergency Medical Center in Beijing. After almost 40 years, we still remember. #cina #COVID2019italia #coronavirusitalla #Covid_19 #itwillbeok pic.twitter.com/65SVHVddFP

— Zining Wang (@ZiningRW) March 13, 2020