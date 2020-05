Λάκης Γαβαλάς: «Καζανόβα ο Χαρδαλιάς, δημόσιος υπάλληλος ο Τσιόδρας»

Χειμαρρώδης όπως πάντα, αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά ο Λάκης Γαβαλάς στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Secret των Παραπολιτικών.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας μίλησε για το My Style Rocks, τον κορονοϊό, τον Σωτήρη Τσιόδρα, αλλά και τον Νίκο Χαρδαλιά.

Τι ετοιμάζετε αυτή την περίοδο;

Σταμάτησε το «My style rocks» για τώρα. Θα συνεχίσω και στον νέο κύκλο και θα είμαι κανονικά κριτής όπως πριν, με τη συμφωνία που έχω κάνει. Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα για τον νέο κύκλο ή τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Επανέρχομαι με τα ρούχα μου «.lak», όπου έχω κάνει συμφωνίες με e-shop και με χονδρικές. Ωστόσο, έχω και προτάσεις για διάφορες συνεργασίες. Ακόμα και για θεατρικά, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν πρέπει να μπω σε συζητήσεις.

Φοβάστε τον κορονοϊό;

Φοβάμαι μήπως γίνει πιο σπουδαίος από εμένα. Προς το παρόν, τον έχω κατατροπώσει… Παραμένω σπουδαίος εγώ!

Ποια είναι η γνώμη σας για τον λοιμωξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα;

Είναι φοβερός. Μου θυμίζει δημόσιο υπάλληλο. Είχα τέτοιους κριτές ως εισαγγελείς και προέδρους, τους οποίους και αγαπώ γιατί έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι ο κύριος Τσιόδρας απορρίπτει τον τσαρλατανισμό από τηλεοράσεις, από εκπομπές, από τα πάντα. Εχει «α» και «ω» και δεν στέκεται στο «γ» και στο «ζ».

Για τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, ποια είναι η γνώμη σας;

Μου αρέσει. Ενώ το όνομά του ξεκινάει και τελειώνει άσχημα, «χά-λια» δηλαδή, έχει αυτό το «-ρδα-» που τον κάνει σημαντικό. Μια χαρά τα έκαναν όλα. Συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι ο κόσμος τον αποθέωσε. Τον έκανε διαφορετικό απ’ ό,τι πρέπει να είναι. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας καινούργιος Καζανόβα.

Τον τελευταίο καιρό γίνεται χαμός με εσάς και τον Τρύφωνα Σαμαρά μετά την κριτική που του ασκήσατε για την εμφάνισή του και τα μαλλιά του στο talent show όπου συμμετέχει. Υπάρχει κόντρα;

Εκανα μια βλακεία, διότι δεν διευκρίνισα από την αρχή ότι έχω να κάνω με έναν Στέφανο Βασιλάκη, που του είχε φτιάξει τα μαλλιά. Τον οποίο και είχα επιλέξει ως συνεργάτη. Εγώ αγαπώ τον Στέφανο. Είναι μια δουλειά που την κάνει από το «α» έως το «ω», ενώ άλλοι κομμωτές γίνονται μετά… βουλκανιζατέρ, γίνονται το ένα, γίνονται το άλλο. Τελικά, δεν χρειαζόταν να εκφέρω γνώμη. Ομως, όταν ρωτήθηκα «πώς σου φάνηκε το αποτέλεσμα;», απάντησα: «Ετσι όπως ακριβώς αποτυπώνεται». Και επειδή άκουσα διάφορα σχόλια, όπως σε πολλές παρουσιάστριες κάνουν δώρο ρούχα, παπούτσια κ.λπ., εμένα μου κάνουν Hermes τσάντες και αυτό πρέπει κάποιοι να το δεχτούν. Εγώ είμαι luxury και luxury μου φέρονται. Μόνο η Ελλάδα μπορεί να με έχει απορρίψει κατά καιρούς. Δικαιολογώ τον παλιμπαιδισμό κάποιων και είμαι μια χαρά. Δεν αγγίζει εμένα. Μη μου αγγίζετε τη δική μου προίκα, μη μου αλλοιώνεις τα δικά μου πράγματα, γιατί γίνομαι θηρίο. Εχω απορρίψει συνεργασίες εξωτερικού επειδή δεν μου πήγαινε το ύφος της φίρμας. Θα με πτοήσει να κρίνω κάποιον που πραγματικά είναι άξιος κριτικής;

Αν βλέπατε τον Τρύφωνα Σαμαρά μπροστά σας, τι θα του λέγατε;

Οτι είναι χαζός που κάθεται και ασχολείται με τέτοια πράγματα. Εμένα για να με κρίνει θα πρέπει την πρώτη μέρα στα γαλλικά. Μπορεί να μου απαντήσει τη δεύτερη στα ιταλικά, την τρίτη στα ισπανικά, την τέταρτη στα γαλλικά και σε όλες τις γλώσσες; Αν μπορεί να το κάνει, τον βρίσκω και αύριο. Θέλει να κάνουμε ένα debate; Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή οι άνθρωποι να αξιολογούνται. Εμένα γονάτισαν μπροστά μου όλοι οι επώνυμοι σχεδιαστές. Τους υπηρέτησα και με υπηρέτησαν. Το υπόλοιπο για μένα είναι χάρχαλο, δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.

Θα πηγαίνατε να κάνετε guest στο «Just the two of us»;

Δεν έχω φωνητικές ικανότητες και δεν θα το έκανα. Eπίσης, η Kόνυ Mεταξά με τον παρτενέρ της αδικούνται που είναι εκεί, γιατί είναι πολύ καλοί και λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες.

Μύκονο θα πάτε;

Οχι. Φέτος θα πάω Πάρο.

Με το σπίτι στη Μύκονο τι γίνεται;

«Το σπίτι υπάρχει. Είναι νοικιασμένο, δεν μου πληρώνουν τα ενοίκια και τους κάνω έξωση»