O Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει μήνυση σε τρεις επιχειρηματίες: «Έπεσε θύμα εκβιασμού»
Θύμα εκβίασης ενός οργανωμένου σχεδίου κατήγγειλε ότι έπεσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η επίσημη καταγγελία του σε 3 τρεις επιχειρηματίες.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έχει καταθέσει επίσημη καταγγελία εις βάρος τριών επιχειρηματιών, τους οποίους καταγγέλλει για εκβιασμό.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί εδώ και μέρες στο Τμήμα Εκβιαστών: Τι αναφέρει ο δικηγόρος του (vid)
- «Δεν θέλω χρήματα, θέλω δικαίωση»: Τι δήλωσε ο 22χρονος τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (vid)
- Ο Μαζωνάκης απάντησε στις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης: «Οργανωμένο σχέδιο εκβίασης εναντίον μου»