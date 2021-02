Μπάχαλο με την απαγόρευση του take away: «Δεν ισχύει για σήμερα»

Μπάχαλο. Μόνο αυτό θα μπορούσε να πει κανείς για την κατάσταση που επικρατεί με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης τα Σαββατοκύριακα, μετά και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

Θυμίζουμε οτι ο Υπουργός Ανάπτυξης, το πρωί του Σάββατο μιλώντας στον ΣΚΑΙ ανακοίνωσε πως το take away απαγορεύεται τα Σαββατοκύριακα.

«Τα delivery λειτουργούν κανονικά, ωστόσο έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery,η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, για αυτό δεν ήταν ενημερωμένες οι επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν τι να κάνουν.

Τελικά από το Υπουργείο ξεκαθαρίστηκε οτι η απαγόρευση του take away δεν ισχύει για σήμερα και πως ξεκινάει από αύριο και θα ισχύει και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

H ανακοίνωση

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο, ξεκαθαρίζει οτι καφέδες δεν θα πωλούνται ούτε από τους φούρνους.

«Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων. Η πώληση καφέ μέσω της διαδικασίας take away απαγορεύεται και από τις επιχειρήσεις αρτοζαχαροπλαστείων, φούρνων και λοιπών επιχειρήσεων που η πώληση καφέ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα. Η υπηρεσία παράδοσης κατ' οίκον (delivery) θα λειτουργεί κανονικά. Εξυπακούεται ότι κατά τις προαναφερθείσες ημέρες επιτρέπεται η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ενώ από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο σύνολο της επικράτειας».

