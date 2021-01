Άδωνις Γεωργιάδης: «Ήξερα οτι θα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν γινόταν να το πω» (vid)

Ενήμερος ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης για την αυστηροποίηση του lockdown που ανακοίνωσε, εκτάκτως, χθες το πρωί η κυβέρνηση μέσω του Στέλιος Πέτσα.

Αυτό δήλωσε το πρωί της Κυριακής, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.

Ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ήταν οι δηλώσεις του χθες το πρωί για άνοιγμα της αγοράς σε ζώνες, ενώ λίγη ώρα αργότερα ήρθε το αυστηρότερο lockdown.

«Εγώ όταν ρωτήθηκα χτες είπα ότι πρώτο μας μέλημα είναι να μην έρθει στην Ελλάδα το τρίτο κύμα της πανδημίας. Αφού αποφύγουμε το τρίτο κύμα θα δούμε όλα τα άλλα θέματα, και το άνοιγμα σε ζώνες είναι ένα πιθανό σενάριο. Ήξερα από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά. Δε γινόταν να το ανακοινώσουμε νωρίτερα γιατί θα έβγαιναν όλοι στους δρόμους. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Τα έχουμε πάει πολύ καλά σε πρωτοφανείς συνθήκες», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του τρίτου κύματος στην Ευρώπη που είναι φρικτή. Έχει υψηλό ρυθμό μεταδοτικότητας. Όποιος δεν προσέξει, και κινηθεί γρηγορότερα από ό,τι πρέπει θα το πληρώσει με νεκρούς. Άρα εμείς σε συνεργασία με τους ειδικούς είπαμε ότι πρέπει να πάμε σε περαιτέρω μείωση του ιού. Αν πέσει ο ιός παρακάτω θα έχουμε το χρόνο να ανοίξουμε με πιο φυσιολογικό τρόπο τη ζωή μας μέσα στο χειμώνα. Σε μία εβδομάδα που ο τζίρος είναι παραδοσιακά χαμηλός, με ήδη μέσα αργία, πάμε να κλείσουμε για να μειώσουμε τον ιό και να πάμε παρακάτω»

«Το click away έσωσε την αγορά»

Αναφορικά με το αν απέδωσε το click away, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Με το click away κάποια καταστήματα πήγαν πολύ καλά, όπως τα παιχνίδια, αυτά που είχαν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και είδη δώρων. Τα συνοικιακά καταστήματα ρούχων πήγαν αρκετά καλά. Οι παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι δεν δούλεψαν καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν στα καταστήματα της γειτονιάς τους. Οι μεγάλες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν παράδοση εκτός. Το click away έσωσε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, παρά τη γκρίνια. Έχουμε και σχέδιο και πρόγραμμα και γνώση του πώς πηγαίνουμε».

Τέλος σε ερώτηση για το αν θα υπάρξει μία επιστροφή στην κανονικότητα, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως αυτό θα γίνει την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου: «Στις 11/01, εφόσον όλα πάνε καλά και συμπιέσουμε την πανδημία προς τα κάτω, θα επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν εχθές, δηλαδή με click away κλπ. Θα συζητήσουμε μες στη βδομάδα με τους ειδικούς για το αν θα μπορέσουμε να πάμε σε πιο χαλαρά μέτρα. Όπως τις ζώνες που ανέφερα, ή να δούμε πώς θα μπορούμε να δουλέψουμε με ραντεβού σε κάποια καταστήματα. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη αυτή τη βδομάδα. Όλα τα καταστήματα που κλείσαμε δε θα πληρώσουν ενοίκιο τον Ιανουάριο»

