Στον Έβρο η ηγεσία της ΕΕ: Ενημερώθηκε για την κατάσταση (pics)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, τον πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković και τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εσωτερικών της Κροατίας, Davor Božinović.

Συμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη σύντομη συζήτηση που είχε με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στο αεροδρόμιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα της Ελλάδας, που είναι ταυτόχρονα σύνορα της Ευρώπης.

FOLLOW LIVE thepress conference by @eucopresident @PrimeministerGR @vonderleyen & #EU2020HR @AndrejPlenkovic at the border between Greece and Turkey

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο για να πετάξουν πάνω από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και στη συνέχεια προσγειώθηκαν στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου επισκέφτηκαν το Φυλάκιο 1, πριν ενημερωθούν από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2020