Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Κεμπέκ του Καναδά, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Σύμφωνα με τις Αρχές της βορειοαμερικανικής χώρας, υπάρχουν πολλά θύματα, ενώ στην ανακοίνωση προστίθεται ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος.

Όπως αναφέρει το Radio Canada υπάρχουν δύο νεκροί και πέντε τραυματίες.

Η αστυνομία, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό, καταδίωξε έναν άνδρα «ντυμένο με μεσαιωνικά ρούχα» κι οπλισμένο με ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, ο οποίος είχε αφήσει «πολλά θύματα».

Το συμβάν έλαβε χώρα κοντά στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ακόμα πέντε θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, ωστόσο, δεν υπήρχε περαιτέρω ενημέρωση για την κατάστασή τους.

#BREAKING: Two people confirmed dead in a stabbing attack at Quebec City near the provincial parliament. Attack carried out by man dressed in medieval clothing as Samurai, who has now been arrested. Quebec is a predominantly French speaking city of Canada. pic.twitter.com/KtweYhX4Bb

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 1, 2020