Ξύλο μεταξύ ελεγκτή και επιβάτη για την μάσκα: Απωθήσεις, μπουνιές και κλωτσιές (vid)

Η ένταση μεταξύ επιβατών και ελεγκτών για την χρήση μάσκας, δεν αποτελεί ελληνικό προνόμιο.

Για να τα λέμε όλα, σε άλλες χώρες γίνονται χειρότερα. Όπως για παράδειγμα στην Ρωσία.

Εκεί σε ένα λεωφορείο δύο επιβάτες δεν φορούσαν μάσκα και όταν έκανε την εμφάνισή του ο ελεγκτής, υπήρξε μεγάλη ένταση.

Τόσο μεγάλη που κατέληξε σε μπουνιές και κλωτσιές, όπως μπορείτε στο παρακάτω video...

Two passengers brawl with ticket inspector over mask dispute in #Krasnoyarsk, #Russia pic.twitter.com/5b3nM0rHxN

— Ruptly (@Ruptly) October 30, 2020