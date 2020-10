Πουλί χτύπησε δημοσιογράφο στο πρόσωπο σε live μετάδοση (vid)

Ακόμα ένα απρόοπτο συνέβη σε δημοσιογράφο ο οποίος ετοιμαζόταν να κάνει ζωντανή σύνδεση.

Μετά τον ρεπόρτερ στην Αργεντινή που κυνηγούσε τον κλέφτη που του άρπαξε το κινητό ενώ ήταν στον «αέρα», άλλος ένας δημοσιογράφος έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα «δύσκολο» περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ο Μπρετ Μακλέοντ στην Αυστραλία, λίγο πριν ξεκινήσει η live μετάδοση είχε ένα ατύχημα, αφού τον χτύπησε ένα πουλί στο πρόσωπο.

UNFLAPPABLE: An Australian reporter delivered a flawless news report despite being hit by a bird swooping down moments before going on air. Spring is known as “swooping season” to many Australians, as many birds tend to attack anyone who comes close to their nesting territory. pic.twitter.com/qnrYmNHL6p

— CBS News (@CBSNews) October 27, 2020