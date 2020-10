Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια «έκλεισαν» τους δρόμους (vid)

«Παρέλαση» εκατομμυρίων κόκκινων καβουριών στο Νησί των Χριστουγέννων!

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, εκατομμύρια καβούρια πραγματοποίησαν την ετήσια πορεία τους στο νησί, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Αυστραλία.

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, λίγο μετά τις πρώτες βροχές, αυτά τα καβούρια αφήνουν τα σπίτια τους στη στεριά και κατευθύνονται προς τον ωκεανό, προκειμένου να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν τα αυγά τους.

Η πορεία τους, λοιπόν, αποτελεί το τουριστικό γεγονός της χρονιάς, καθώς τα δάση, οι δρόμοι και οι παραλίες στο Νησί των Χριστουγέννων γίνονται... κατακόκκινα.

MAKE WAY FOR CRABS: A huge cast of red crabs began their migration on Christmas Island, scuttling across a closed road to protect the millions of crustaceans. https://t.co/4baejxRL22 pic.twitter.com/g2V733zUfo

— ABC News (@ABC) October 26, 2020